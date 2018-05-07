Женская сборная ДВФУ стала серебряным призёром студенческого чемпионата России

Она уступила в решающем матче.

Женская сборная Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) стала серебряным призером Суперфинала Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России. Завершающий этап Лиги Белова c участием четырех сильнейших команд страны состоялся в Москве 5-6 мая, передает пресс-служба ДВФУ.

В полуфинале сборная ДВФУ встречалась с командой «Сирены» Национального государственного университета имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург). Яркий отрезок в исполнении Евгении Шинкаренко в начале, результативность Ирины Курбановой в третьей четверти, невероятная игра на подборах Татьяны Геллер позволили ДВФУ завершить сложнейший матч в свою пользу со счетом 54:51.

В финале баскетболистки из Владивостока сошлись с командой «Черные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, которая выиграла «серебро» и «бронзу» чемпионата АСБ в 2016 и 2017 годах. В упорной борьбе ДВФУ уступил «Политеху» со счетом 37:75 и стал серебряным призером. Третье место заняли питерские «Сирены», обыграв сборную Российского университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма — 79:67.

ДВФУ вышел в Суперфинал чемпионата АСБ после двухлетнего перерыва. С начала сезона и до решающей встречи баскетболистки университета выиграли абсолютно все матчи. Студентка Инженерной школы Ирина Курбанова несколько раз становилась MVP («Самый полезный игрок») чемпионата, набирая в среднем 20+ очков за игру, а магистрантка Школы искусств и гуманитарных наук Евгения Шинкаренко представляла Дальний Восток в «Матче звезд» АСБ.

Лига Белова — финальный этап чемпионата АСБ, где участвуют 64 лучшие мужские и женские команды России. Игры проходят в три стадии: топ-64, топ-16 и Суперфинал, победитель которого получает путевку на студенческий чемпионат Европы.