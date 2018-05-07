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Женская сборная ДВФУ стала серебряным призёром студенческого чемпионата России
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Женская сборная ДВФУ стала серебряным призёром студенческого чемпионата России 

Prim.News 2 часа назад
Она уступила в решающем матче.
Женская сборная Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) стала серебряным призером Суперфинала Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) России. Завершающий этап Лиги Белова c участием четырех сильнейших команд страны состоялся в Москве 5-6 мая, передает пресс-служба ДВФУ.
В полуфинале сборная ДВФУ встречалась с командой «Сирены» Национального государственного университета имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург). Яркий отрезок в исполнении Евгении Шинкаренко в начале, результативность Ирины Курбановой в третьей четверти, невероятная игра на подборах Татьяны Геллер позволили ДВФУ завершить сложнейший матч в свою пользу со счетом 54:51.
В финале баскетболистки из Владивостока сошлись с командой «Черные медведи» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, которая выиграла «серебро» и «бронзу» чемпионата АСБ в 2016 и 2017 годах. В упорной борьбе ДВФУ уступил «Политеху» со счетом 37:75 и стал серебряным призером. Третье место заняли питерские «Сирены», обыграв сборную Российского университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма — 79:67.
ДВФУ вышел в Суперфинал чемпионата АСБ после двухлетнего перерыва. С начала сезона и до решающей встречи баскетболистки университета выиграли абсолютно все матчи. Студентка Инженерной школы Ирина Курбанова несколько раз становилась MVP («Самый полезный игрок») чемпионата, набирая в среднем 20+ очков за игру, а магистрантка Школы искусств и гуманитарных наук Евгения Шинкаренко представляла Дальний Восток в «Матче звезд» АСБ.
Лига Белова — финальный этап чемпионата АСБ, где участвуют 64 лучшие мужские и женские команды России. Игры проходят в три стадии: топ-64, топ-16 и Суперфинал, победитель которого получает путевку на студенческий чемпионат Европы.
Женская сборная Дальневосточного федерального университета под руководством главного тренера Андрея Терехина на протяжении восьми лет является чемпионом Ассоциации студенческого баскетбола на Дальнем Востоке. Также команда ДВФУ — действующий рекордсмен АСБ по количеству медалей Суперфинала. На ее счету — два «золота» в 2010 и 2013 годах, серебряные награды в 2009, 2012 и 2018 годах, бронзовые медали в 2014 и 2015 годах. В 2017 году Андрей Терехин удостоен звания «Лучший тренер десятилетия» и включен в «Зал славы» ассоциации.
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