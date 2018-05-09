Ещё
Сорокин: дать сыграть или заявить на матч мне не обещали. Делаю всё для этого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сорокин: дать сыграть или заявить на матч мне не обещали. Делаю всё для этого 

Чемпионат.com 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Голкипер Илья Сорокин, который был дозаявлен в составе сборной России на чемпионат мира — 2018, рассказал о своём состоянии.
«Физическое состояние у меня хорошее, занимаюсь, полностью готов. Дать сыграть или заявить на матч мне не обещали. Я делаю всё, что от меня зависит, а там что будет, то будет. Чехи — хорошая организованная команда, предстоит серьезная проверка. Из игр других команд видел американцев с канадцами. Составы у них очень приличные. Сложно ли вратарю играть против такой команды как Чехия? Мне в ЦСКА привычно, против нас все играют вторым номером. Вчера были в парке аттракционов, но я не катался. Вестибулярный аппарат у меня такой, что хоть в космос готов лететь», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Чемпионат.com: последние новости
Трус: привык к заголовкам с моей фамилией, а в России про меня не все знают Лучшие сейвы первого дня чемпионата мира-2018 Баннер с медведем-качком и падение Капризова на вратаря — в фоторепортаже с ЧМ
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко486
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой197
Медведев породил новый анекдот про Мутко491
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом3
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву10
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение