«Спартак» и «Университет-Нева» определят финалиста ЧР по гандболу в 3-м матче 

Московский «Спартак» и «Университет-Нева» из Санкт-Петербурга определят финалиста чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги в третьем матче полуфинальной серии до двух побед. Вторая встреча соперников завершилась победой красно-белых со счётом 25:24. 10 раз в составе хозяев отличился Александр Деревень.
В первом матче победу праздновал «Университет-Нева» — 27:26. Третья встреча соперников состоится 8 мая.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Полуфинал. Второй матч
«Спартак» (Москва) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — 25:24 (13:9).
Первый матч — 26:27.
Счёт в серии — 1-1.