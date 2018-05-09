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Игроков ХК «Сочи» позвали в молодежную сборную
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Игроков ХК «Сочи» позвали в молодежную сборную 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Голкипера «Капитана» Арсения Ахметова и нападающего сочинцев Сепана Старкова пригласили в молодежную сборную участвовать в Кубке Черного моря. Об этом сообщила пресс‐служба хоккейного клуба.
Вратаря Петра Кочеткова тоже позвали выступить за сборную, но из-за травмы он не может приехать. С 17 по 24 мая состоятся тренировочные сборы, а с 25 по 29 мая команда будет играть на Кубке. Матчи пройдут на арене «Айсберг».
Кубок Черного моря — это турнир среди сборных до 20 лет. В нем участвуют два состава молодежной команды России и других стран.
Игроки московского ФК ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие опровергли информацию о возвращении в сборную России.
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