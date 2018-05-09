Игроков ХК «Сочи» позвали в молодежную сборную

Голкипера «Капитана» Арсения Ахметова и нападающего сочинцев Сепана Старкова пригласили в молодежную сборную участвовать в Кубке Черного моря. Об этом сообщила пресс‐служба хоккейного клуба.

Вратаря Петра Кочеткова тоже позвали выступить за сборную, но из-за травмы он не может приехать. С 17 по 24 мая состоятся тренировочные сборы, а с 25 по 29 мая команда будет играть на Кубке. Матчи пройдут на арене «Айсберг».

Кубок Черного моря — это турнир среди сборных до 20 лет. В нем участвуют два состава молодежной команды России и других стран.