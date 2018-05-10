Четыре игрока БК «Самара» получили вызов в молодежную сборную России

Подготовка к чемпионату начнется в конце мая в подмосковном Новогорске. В июне и июле запланировано участие сборной России в международных турнирах в Черногории и Латвии.

Чемпионат Европы U20 (дивизион B) в ныненшнем году пройдет в Болгарии. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Люксембурга, Венгрии, Чехии, Нидерландов и Армении.