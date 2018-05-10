Четыре игрока БК «Самара» получили вызов в молодежную сборную России 

Подготовка к чемпионату начнется в конце мая в подмосковном Новогорске. В июне и июле запланировано участие сборной России в международных турнирах в Черногории и Латвии.
Чемпионат Европы U20 (дивизион B) в ныненшнем году пройдет в Болгарии. Соперниками россиян на групповом этапе станут команды Люксембурга, Венгрии, Чехии, Нидерландов и Армении.
Дмитрий Гусенков, Дмитрий Халдеев, Филипп Стойко и Агасий Тоноян — лидеры команды «Самара-2», две недели назад завоевавшей серебряные медали Единой молодежной лиги ВТБ. Все они уже имеют опыт выступления за различные юношеские сборные.