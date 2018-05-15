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Санкции против европейских стран открыли России путь на чемпионат мира по регби
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Санкции против европейских стран открыли России путь на чемпионат мира по регби 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Международная федерация регби (World Rugby) на своем сайте объявила, что сборная России выступит на чемпионате мира 2019 года из-за санкций, наложенных на команды Румынии и Испании.
Организация выяснила, что в составе европейских команд выступали незаконно натурализованные регбисты. В частности, после запроса с российской стороны было установлено, что за румын нелегально выступал спортсмен из Тонга. В связи с этим федерация решила наказать сборные Румынии и Испании, а также команду Бельгии.
Федерация лишила коллективы пяти очков за каждый матч, в котором принимали участие натурализованные регбисты. Это позволило сборной России обойти команды Румынии и Испании в европейском отборе к чемпионату мира и напрямую попасть на соревнования.
Отечественные спортсмены во второй раз примут участие в турнире, который пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии. Россияне сыграют в группе A с командами Ирландии, Шотландии, Японии и победителем плей-офф отборочного турнира, который состоится позднее.
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