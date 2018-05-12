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Александр Барабанов: «Неважно, какое место займем в группе? Что значит „неважно“?
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Александр Барабанов: «Неважно, какое место займем в группе? Что значит „неважно“? 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий сборной России Александр Барабанов заявил, что для него и его партнеров важны оставшиеся матчи группового этапа чемпионата мира в Дании. Барабанов уверил, что команда будет биться за победу в каждом матче.
— Для вас важны победы в последних трех играх в группе? Или неважно, какое место в ней занять?
— Что значит «неважно»? Очень важно, — цитируют "Известия" Барабанова. — Поэтому будем биться за победу в оставшихся матчах, нужно максимально ответственно подойти к этим играм. Впереди Швейцария — будем разбирать этого соперника, готовиться к нему.
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