Александр Барабанов: «Неважно, какое место займем в группе? Что значит „неважно“?

Нападающий сборной России Александр Барабанов заявил, что для него и его партнеров важны оставшиеся матчи группового этапа чемпионата мира в Дании. Барабанов уверил, что команда будет биться за победу в каждом матче.

— Для вас важны победы в последних трех играх в группе? Или неважно, какое место в ней занять?