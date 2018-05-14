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Сергей Игнашевич вызван в сборную России по футболу
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Сергей Игнашевич вызван в сборную России по футболу 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Сергей Игнашевич вызван в сборную России по футболу на ЧМ-2018 вместо Руслана Камболова, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
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