«Чеховские медведи» и «Спартак» начинают финал чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 15 мая. / ТАСС /. «Чеховские медведи» и столичный "Спартак" начинают во вторник финальную серию до двух побед чемпионата России по гандболу среди мужских команд. В своем дебютном сезоне «Спартак» составил серьезную конкуренцию подмосковному клубу, который побеждает в чемпионатах страны 16 лет подряд.

В регулярном сезоне созданный лишь в августе прошлого года «Спартак» не уступил «Чеховским медведям» — команды набрали одинаковое количество очков, дважды сыграв вничью между собой. «Медведи» опередили «Спартак» в турнирной таблице лишь благодаря лучшей разности мячей во всех матчах, получив преимущество своей площадки в финале. Первая игра финала состоится 15 мая на малой арене «ВТБ Ледового дворца», начало — 19:30 мск. Вторая и, если понадобится, третья встречи пройдут 20 и 21 мая во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове.

На пути к финалу «Спартак» в двух матчах обыграл в четвертьфинале «СГАУ-Саратов», а затем сумел сломить сопротивление прошлогоднего финалиста — «Университета-Невы» из Санкт-Петербурга. В первой гостевой встрече «Спартак» потерпел лишь второе поражение в сезоне, уступив со счетом 26:27 (ранее красно-белые проиграли ставропольскому «Динамо-Виктору»). Но в домашних матчах полуфинальной серии «Спартак» дважды обыграл петербуржцев — 25:24 и 32:30 (во втором овертайме).

"Медведи", бессменным наставником которых является Владимир Максимов , за счет опыта лучшую форму набрали к плей-офф, в двух матчах обыграв «Сунгуль» и «Динамо-Виктор».

Команда бывших «медведей»

"Спартак" создавался на основе бывших гандболистов «Чеховских медведей», да и наставник красно-белых Василий Филиппов — 12-кратный чемпион страны в составе подмосковного клуба. Выступают за «Спартак» бывшие «медведи» — линейные Егор Евдокимов и Александр Черноиванов , правый крайний Дмитрий Ковалев , левый крайний Олег Скопинцев и левый полусредний Дмитрий Шелестюков. Ковалев является лучшим бомбардиром команды — 221 мяч.

"Чеховские медведи" побеждают в чемпионатах России с 2002 года, при этом команда является правопреемником «ЦСКА-Спортакадемклуба», выигравшего национальное первенство в 2000 и 2001 годах. Главным тренером и президентом подмосковного клуба является 72-летний Владимир Максимов, который в 2000 году привел сборную России к победе на Олимпийских играх.

Первым чемпионом России в 1993 году стала «Нева» из Санкт-Петербурга, затем дважды национальное первенство выиграл ЦСКА и четырежды — волгоградский «Каустик».

"Спартак" и «Чеховские медведи» в мае могут сыграть более двух раз. 24-25 мая в столичном ДС «Крылатское» командам предстоит финальный турнир розыгрыша Кубка России, куда вышли также «СГАУ-Саратов» и краснодарский СКИФ.