Сборная Австралии сократила предварительную заявку на чемпионат мира

Главный тренер сборной Австралии по футболу Берт ван Марвейк сократил список футболистов, вызванных для подготовки к чемпионату мира 2018 года в России, сообщает ТАСС

В сокращенную заявку не попали Джейми Макларена ("Хиберниан", Шотландия), Апостолоса Янну (АЕК, Кипр), Алекса Герсбаха ("Ланс", Франция), Митчелла Лангерака ("Нагоя Грампус", Япония), Бэйли Райта ("Бристоль", Англия) и Александра Шушняра ("Млада Болеслав", Чехия).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Австралии сыграет в группе C с командами Франции, Дании и Перу.

Ранее сообщалось, что два игрока «Локомотива» включены в заявку сборной Португалии на чемпионат мира.