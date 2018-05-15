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Сборная Австралии сократила предварительную заявку на чемпионат мира
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Сборная Австралии сократила предварительную заявку на чемпионат мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Австралии по футболу Берт ван Марвейк сократил список футболистов, вызванных для подготовки к чемпионату мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.
В сокращенную заявку не попали Джейми Макларена ("Хиберниан", Шотландия), Апостолоса Янну (АЕК, Кипр), Алекса Герсбаха ("Ланс", Франция), Митчелла Лангерака ("Нагоя Грампус", Япония), Бэйли Райта ("Бристоль", Англия) и Александра Шушняра ("Млада Болеслав", Чехия).
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Австралии сыграет в группе C с командами Франции, Дании и Перу.
Ранее сообщалось, что два игрока «Локомотива» включены в заявку сборной Португалии на чемпионат мира.
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