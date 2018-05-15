Рекламный рынок России снова растет вопреки стагнации экономики

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Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) опубликовала оценку рекламного рынка за первый квартал 2018 года. Суммарный объем рекламных бюджетов увеличился на 13% до 106 млрд рублей. Рынок сохранил динамику, которая была в аналогичном периоде 2017 года. Как и по итогам всего 2017 года, темпы роста рекламного рынка в первом квартале значительно опережают темпы роста всей экономики — Банк России оценивает рост ВВП на уровне 1,3−1,5%.

Эксперты объясняют столь позитивную динамику рекламного рынка в первом квартале не только ростом цен на размещение рекламы (например, по итогам 2017 года рекламный рынок вырос на 14%, в то время как медиаинфляция составила около 10−12%), но и реальным увеличением денег в сегментах ТВ и интернет.

Несмотря на все турбулентности в экономике и внешнее давление рекламный бизнес развивается стабильно, идет постоянная позитивная динамика, причем со значительным опережением экономики — плюс 13%. Этот рост определяется двумя главными составляющими: во-первых, увеличение денег в интернет рекламе. Во-вторых, увеличение бюджетов на телевидении. Помимо медиаинфляции, на телевидение сейчас приходят малые рекламодатели, и это тоже обеспечивает некоторый рост.

Первый квартал 2017 года показал, что все базовые тенденции, которые мы отмечали ранее, сохраняются в полном объеме. Тенденция, когда Интернет «догоняет и обгоняет» телевидение, прослеживается и сейчас. Интернет сравнялся с деньгами на телевидении, и, так как у него значительно больший процент прироста, есть большой шанс ожидать, что к концу года он будет лидировать на рынке по количеству денег от рекламы.

Телереклама в первом квартале прибавила +13% до 44,3−44,8 млрд рублей, и высокая динамика (+48%) по-прежнему у сегмента нишевых телеканалов. Интернет-реклама показала рост на 22% до 43−44 млрд рублей, радиореклама — на 4% до 3,5−3,7 млрд рублей. Наружная реклама стагнирует (10,5−10,7 млрд рублей), а печатная реклама сократилась на 12% до 3,9−4,1 млрд рублей.

Объем рекламного рынка России, АКАР, 1 квартал 2018 года

Сергей Веселов , вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии Экспертов, Сопредседатель комитета исследований, аудита и рекламных технологий:

Начало 2018 года для отечественного рекламного рынка оказалось очень позитивным. Рынок в целом показал рост в 13%, повторив динамику 1-го квартала прошлого года. Но если в 2017 году такое серьезное увеличение объема рынка отчасти можно было объяснить посткризисным восстановлением, то нынешние 13% — приятный сюрприз для игроков рынка и экспертов. И это при том, что экономика в нашей стране показывает крайне слабоположительную динамику, едва отличную от нуля.

Еще одной ярко выраженной особенностью сегодняшнего состояния российского рекламного рынка является его разделение на две составляющих: с одной стороны, телевидение и интернет с их очень высокой динамикой (+13 и +22% соответственно), а с другой — остальные основные медиа сегменты ( ООН , радио, пресса) с весьма скромными показателями, а порой и отрицательной динамикой (пресса, транзитная реклама). По итогам 1-го квартала суммарная доля ТВ и интернета составила 83% (42 и 41% соответственно), тогда как год назад она едва достигала отметки в 80%.

При всем этом надо понимать, что 1-й квартал это только один квартал и по его результатам преждевременно говорить об результатах по году. Что будет с рынком в этом году в дальнейшем? Сегодня на динамику рекламного рынка влияет очень много факторов, причем многие из них носят неэкономический характер. Введение новых санкций и контрсанкций, гипотетически возможные изменения в рекламном законодательстве, изменение цены на нефть и курса национальной валюты

и т. д.

в той или иной степени могут повлиять на дальнейшее развитие рынка. В настоящий момент мы придерживаемся осторожного оптимизма и надеемся на хорошие результаты по итогам года.