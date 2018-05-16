15 мая в Москве на малой арене «ВТБ Ледовый дворец» «Чеховские медведи» на выезде выиграли первый финальный матч чемпионата России среди мужских команд Суперлиги у московского «Спартака» со счётом 24:21. Самым результативным игроком гостей стал Дмитрий Санталов, забивший 7 мячей. 5 раз отличился Роман Остащенко, 4 — Тимофей Масленников. В составе красно-белых 5 голов на счету Дмитрия Ковалёва, 4 — Олега Скопинцева.
Фоторепортаж с матча «Спартак» — «Чеховские медведи» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.