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Филимонов на трибуне и зажигательные чирлидерши. Фото «Спартак» — «Медведи»
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Филимонов на трибуне и зажигательные чирлидерши. Фото «Спартак» — «Медведи» 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
15 мая в Москве на малой арене «ВТБ Ледовый дворец» «Чеховские медведи» на выезде выиграли первый финальный матч чемпионата России среди мужских команд Суперлиги у московского «Спартака» со счётом 24:21. Самым результативным игроком гостей стал Дмитрий Санталов, забивший 7 мячей. 5 раз отличился Роман Остащенко, 4 — Тимофей Масленников. В составе красно-белых 5 голов на счету Дмитрия Ковалёва, 4 — Олега Скопинцева.
Фоторепортаж с матча «Спартак» — «Чеховские медведи» подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Голубовичем.
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