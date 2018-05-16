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Узбекистан vs Пакистан: на «Сапсан Арене» стартовали финальные матчи неофициального ЧМ по футболу для детей‐сирот
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Узбекистан vs Пакистан: на «Сапсан Арене» стартовали финальные матчи неофициального ЧМ по футболу для детей‐сирот 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В рамках детского неофициального чемпионата мира по футболу в финал вышли мужские команды Узбекистана и Пакистана, а также женские команды Бразилии и Танзании. Перед началом матчей мастер‐класс для всех ребят провел Жилберту Силва, бывший игрок национальной сборной Бразилии и Чемпион мира 2002 года.
«Я люблю играть в футбол с детьми и давать им  какие-то  советы, может быть,
кому-то  они помогут. Что касается предстоящего чемпионата мира, конечно, я буду болеть в первую очередь за Бразилию, а потом за Россию!». — рассказал Жилберту Силва.
Матч за третье место среди женских команд уже выиграла команда из Бурунди, а среди мужских — сборная Англии.
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