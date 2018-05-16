Узбекистан vs Пакистан: на «Сапсан Арене» стартовали финальные матчи неофициального ЧМ по футболу для детей‐сирот

В рамках детского неофициального чемпионата мира по футболу в финал вышли мужские команды Узбекистана и Пакистана, а также женские команды Бразилии и Танзании. Перед началом матчей мастер‐класс для всех ребят провел Жилберту Силва , бывший игрок национальной сборной Бразилии и Чемпион мира 2002 года.

«Я люблю играть в футбол с детьми и давать им какие-то советы, может быть,

кому-то они помогут. Что касается предстоящего чемпионата мира, конечно, я буду болеть в первую очередь за Бразилию, а потом за Россию!». — рассказал Жилберту Силва.

Матч за третье место среди женских команд уже выиграла команда из Бурунди, а среди мужских — сборная Англии.