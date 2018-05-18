Ещё
«Кубань» второй год подряд вышла в финал Кубка России по гандболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кубань» второй год подряд вышла в финал Кубка России по гандболу 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Ростове-на-Дону состоялся первый полуфинальный матч Кубка России. «Кубань» под руководством Евгения Трефилова обыграла «Астраханочку» Георгия Заикина со счётом 30:25. В составе «Кубани» самой результативной стала Диана Голуб, забившая 10 мячей. У «Астраханочки» самыми отличились Дарья Самохина (7) и Анна Кочетова (6).
«Кубань» второй год подряд вышла в финал Кубка России.
Гандбол. Кубок России. Женщины. «Финал четырёх». Ростов-на-Дону Полуфинал
«Кубань» (Краснодар) — «Астраханочка» (Астрахань) — 30:25 (15:11).
Чемпионат.com: последние новости
Гуськов: Воробьёву надо дать поработать, у России перспективный тренерский штаб «Кубань» в 3-й раз выиграла Кубок европейских чемпионов по регби-7 Женская сборная Бельгии одержала вторую победу в Лиге наций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские болельщики хотели побить Шевченко14
Тренер назвал виновных в поражении сборной России155
Черчесов негативно отреагировал на вопрос о Денисове2
«Мы заставили Россию говорить на украинском»116
Расстроенные хоккеисты попали впросак после ЧМ68
Видео
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
00:11
Жена Кержакова скрылась после истории с избиением
Футбол
05:57
Россия вышла на Канаду!
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
02:14
«Надоело». Тихонов сказал всем до свидания
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение