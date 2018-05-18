«Кубань» второй год подряд вышла в финал Кубка России по гандболу 

В Ростове-на-Дону состоялся первый полуфинальный матч Кубка России. «Кубань» под руководством Евгения Трефилова обыграла «Астраханочку» Георгия Заикина со счётом 30:25. В составе «Кубани» самой результативной стала Диана Голуб, забившая 10 мячей. У «Астраханочки» самыми отличились Дарья Самохина (7) и Анна Кочетова (6).
«Кубань» второй год подряд вышла в финал Кубка России.
Гандбол. Кубок России. Женщины. «Финал четырёх». Ростов-на-Дону Полуфинал
«Кубань» (Краснодар) — «Астраханочка» (Астрахань) — 30:25 (15:11).