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Японский футбол развивался благодаря СССР
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Японский футбол развивался благодаря СССР 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: ИноСМИ
До начала чемпионата мира по футболу в России остался один месяц. Футбольные взаимоотношения между Японией и Россией, у которых на первый взгляд нет точек соприкосновения, на самом деле зародились в СССР 1960-х годов. Япония играла с более классной советской командой и благодаря этому завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Мексике в 1968 году. С тех пор прошло 50 лет. «Хотелось бы, чтобы на российской земле, где Япония училась футболу, она продемонстрировала свое развитие», — говорит один из медалистов мексиканской Олимпиады.
«СССР превосходил нас по всем параметрам: скорость, техника и прочее», — вспоминает защитник японской команды Хироси Катаяма (Hiroshi Katayama), который провел свой первый матч со сборной СССР летом 1960 года, будучи студентом второго курса Университета Кэйо.
Японская сборная, пропустившая Олимпиаду в Риме 1960 года, приняла решение отправиться в СССР на 50 дней в рамках программы подготовки команды к токийской Олимпиаде 1964 года. Советская сборная была мощной командой, выигравшей Олимпиаду в Мельбурне в 1956 году.
Первая игра с командой «Торпедо Москва» завершилась для японцев с поражением 8-0, однако после этого матча у Катаямы не было сожаления. Он ощутил, что вот это и есть настоящий европейский футбол. «Я был будто во сне», — вспоминает Катаяма.
В 1962 году Япония и СССР заключили соглашение о спортивном сотрудничестве. Благодаря этому японской сборной не пришлось оплачивать в СССР расходы на транспорт и проживание. Это стало хорошим известием для команды, бюджет которой на усиление был небольшим. По словам Катаямы, в период до 1968 года японская сборная тренировалась в СССР около 40 раз.
Во время стажировки японские игроки прошли через трудности: иногда на ужин был только черствый хлеб, зимой приходилось жить в холодных гостиницах с тонкими стенами. Команда в основном передвигалась по Транссибирской магистрали или на автобусах. Тем не менее японские игроки стремились к победе на домашней Олимпиаде, поэтому они путешествовали по СССР, проводя матчи с различными командами.
«У советской команды мы научились многому: тактике борьбы с европейскими командами, правильному тренировочному процессу», — говорит Катаяма. В результате мы одержали победу над мощной швейцарской сборной.
На токийской Олимпиаде японская сборная, в состав которой входил Катаяма, победила команду из Аргентины и вошла в восьмерку лучших команд. На Олимпиаде в Мексике японская сборная завоевала бронзовые медали, что привело к бешеной популярности команды в Японии. В 2002 году в ходе отборочного цикла чемпионата мира, который проходил в Южной Корее и Японии, японские игроки одержали победу над Россией. «Для меня, бывшего игрока японской сборной, это стало настоящим чудом», — отмечает Катаяма.
Он планирует смотреть игры японской сборной на чемпионате мира по телевизору. «То, что наша команда будет бороться в России, которая так помогла нам, вызывает у меня потрясающие эмоции. Японская команда не является фаворитом, однако я надеюсь, что она сыграет в полную силу», — говорит Катаяма.
Первый матч Японии состоится 19 июня
Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня. Свой первый матч с Колумбией Япония проведет в Саранске. Вторая игра с Сенегалом пройдет 24 июня в Екатеринбурге. Последний матч в группе с Польшей Япония сыграет 28 июня в Волгограде. Разница во времени с Японией составит 4 — 6 часов.
Японская сборная тренируется в австрийском Инсбруке. 13 июня она отправится в Казань, где будет находиться ее базовый лагерь и которая находится близко к городам, где Япония проведет свои матчи.
Под руководством Вахида Халилходжича в августе 2017 года Япония в шестой раз подряд завоевала путевку на чемпионат мира. Тем не менее в апреле этого года Японская федерация футбола отправила Халилходжича в отставку и назначила главным тренером Акира Нисино (Akira Nishino). В 1996 году во время Олимпиады в Атланте японская сборная под руководством Нисино одержала историческую победу над командой из Бразилии. Также он завоевал несколько титулов в японской лиге с такими командами, как «Касива» и «Гамба Осака». Тренер поставил перед собой цель вывести японскую сборную в плей-офф чемпионата мира.
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