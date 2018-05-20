«Университет Лесгафта-Нева» стал бронзовым призёром мужского ЧР по гандболу

Питерский «Университет Лесгафта-Нева» в третьем матче противостояния со ставропольским «Динамо-Виктор» за бронзовые награды мужского чемпионата России по гандболу одержал победу со счётом 28:22. Таким образом, команда из Санкт-Петербурга стала третьей по итогам турнира.

В финале встречаются московский «Спартак» и подмосковные «Чеховские медведи».

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф. Серия за 3-е место. Третий матч

«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 28:22 (16:9) Счёт в серии: 2-1.