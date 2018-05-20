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«Чеховские медведи» в 17-й раз стали чемпионами России по гандболу
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«Чеховские медведи» в 17-й раз стали чемпионами России по гандболу 

Чемпионат.com 1 час назад
В финальной серии до двух побед подопечные Владимира Максимова обыграли московский «Спартак» со счётом 2-0.
Второй матч в Чехове завершился со счётом 35:29 в пользу хозяев площадки. В составе «Медведей» 10 раз отличился Дмитрий Санталов, 7 мячей забил Дмитрий Корнев, 6 — Александр Котов. Самым результативным в составе «Спартака» стал Александр Деревень, 9 раз поразивший ворота соперника.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины Финал. Второй матч
«Чеховские медведи» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 35:29 (19:14).
Первый матч — 24:21.
Итоговый счёт в серии — 2-0.
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