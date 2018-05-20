Билл Питерс: Ни нам, ни американцам не хотелось играть в матче за бронзу

РИА «Новости». — Ждал, что игра будет другой, что будет больше игры в равных составах. Определенно сегодня ни нам, ни американцам не хотелось играть в матче за бронзу, а хотелось сыграть в финале. Нашего капитана Коннора Макдэвида действительно можно отметить, он был примером для других, он все еще молод и продолжает расти как игрок. Он был важным фактором в матче с латвийцами, в четвертьфинале со сборной России. Круто тренировать таких игроков, — приводит слова Питерса Добавим, что в финале турнира встретятся команды Швеции и Швейцарии. Встреча начнется в 21:15 по московскому времени.