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«Авангард» ведёт переговоры с главным тренером сборной Швеции
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«Авангард» ведёт переговоры с главным тренером сборной Швеции 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Новый Омск
Как стало известно «Чемпионату», очередным кандидатом на пост главного тренера «Авангарда» стал Рикард Грёнборг. Президент омского клуба Максим Сушинский ведёт переговоры с рядом специалистов, среди которых и наставник сборной Швеции.
Под руководством Грёнборга «Тре крунур» второй год подряд стали чемпионами мира. Ранее сообщалось, что Рикард после сезона может возглавить один из клубов НХЛ, но он опроверг эту информацию. У Грёнборга ещё год действующего контракта со шведской федерацией, который не запрещает ему совмещение постов.
Помимо Грёнборга в числе кандидатов на пост главного тренера «Авангарда» назывались Харийс Витолиньш, Петерис Скудра и Боб Хартли. Кроме того, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов предлагал возглавить команду Вячеславу Быкову.
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