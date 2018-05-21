«Бельгийский Денисов» Наингголан не вызван в сборную Бельгии для подготовки к ЧМ-2018 

Сборная Бельгии, один из фаворитов чемпионата мира, определилась с предварительной заявкой. Примечательно, что в числе 28 игроков, которые будут готовиться к турниру, нет фамилии полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана. У 30-летнего футболиста давний конфликт с главным тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом.
Расширенный состав сборной Бельгии:
вратари: Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Кун Кастелс ("Вольфсбург", Германия), Матц Селс ("Ньюкасл", Англия), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия);
защитники: Тоби Алдервейрельд ("Тоттенхэм", Англия), Дедрик Боята ("Селтик", Шотландия), Лоран Симан ("Лос-Анджелес", США), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд", Англия), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Томас Менье ("ПСЖ", Франция), Томас Вермален ("Барселона", Испания), Ян Вертонген ("Тоттенхэм", Англия), Джордан Лукаку ("Лацио", Италия);
полузащитники: Янник Карраско ("Далянь Ифан", Китай), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Англия), Мусса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Маруан Феллайни ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эден Азар ("Челси"), Торган Азар ("Боруссия" Мёнхенгладбах, Германия), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад", Испания), Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Юри Тилеманс ("Монако", Франция), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай);
нападающие: Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Миши Бачуайи ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия).
Сборная Бельгии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Панамой, Тунисом и Англией.