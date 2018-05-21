Четыре игрока покинут ГК «Ростов-Дон»

Четыре игрока покинут гандбольный клуб «Ростов-Дон».

Как сообщает пресс-служба донской команды, уходят Ольга Башкирова, Александрина Кабрал Барбоса, Алексадра Степанова и Сираба Дембеле.

Также «Ростов-Дон» покидают главный тренер Фредерик Бужан и его ассистент Матье Вайя.

Новым главным тренером клуба станет испанский специалист Мартин Амброс.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне за «Ростов-Дон» будут выступать левая полусредняя сборной Нидерландов по гандболу Лоис Аббинг и левая крайняя сборной России Полина Кузнецова.