Четыре игрока покинут ГК «Ростов-Дон» 

Четыре игрока покинут гандбольный клуб «Ростов-Дон».
Как сообщает пресс-служба донской команды, уходят Ольга Башкирова, Александрина Кабрал Барбоса, Алексадра Степанова и Сираба Дембеле.
Также «Ростов-Дон» покидают главный тренер Фредерик Бужан и его ассистент Матье Вайя.
Новым главным тренером клуба станет испанский специалист Мартин Амброс.
Ранее сообщалось, что в новом сезоне за «Ростов-Дон» будут выступать левая полусредняя сборной Нидерландов по гандболу Лоис Аббинг и левая крайняя сборной России Полина Кузнецова.