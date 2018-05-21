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Четыре игрока покинут ГК «Ростов-Дон»
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Четыре игрока покинут ГК «Ростов-Дон» 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Четыре игрока покинут гандбольный клуб «Ростов-Дон».
Как сообщает пресс-служба донской команды, уходят Ольга Башкирова, Александрина Кабрал Барбоса, Алексадра Степанова и Сираба Дембеле.
Также «Ростов-Дон» покидают главный тренер Фредерик Бужан и его ассистент Матье Вайя.
Новым главным тренером клуба станет испанский специалист Мартин Амброс.
Ранее сообщалось, что в новом сезоне за «Ростов-Дон» будут выступать левая полусредняя сборной Нидерландов по гандболу Лоис Аббинг и левая крайняя сборной России Полина Кузнецова.
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