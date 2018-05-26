«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» в матче за Кубок России по гандболу

«Чеховские медведи» одержали победу над московским "Спартаком" в решающем матче «Финала четырех» за Кубок России по гандболу среди мужчин. Встреча завершилась со счетом 26:24, сообщает "Советский спорт" В составе победителей по пять мячей забили Максим Куретков и Роман Остащенко У «Спартака» автором семи голов стал Александр Черноиванов , еще пять раз отличился Дмитрий Шелестюков. Таким образом, «медведи» стали обладателями Кубка России. Для подмосковного клуба это восьмая победа в данном турнире. Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырех». Москва Финал "Чеховские медведи" (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 26:24 (11:13)