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«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» в матче за Кубок России по гандболу
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«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» в матче за Кубок России по гандболу 

Газета.Ru 26 мая 2018
Фото: Газета.Ru
«Чеховские медведи» одержали победу над московским "Спартаком" в решающем матче «Финала четырех» за Кубок России по гандболу среди мужчин. Встреча завершилась со счетом 26:24, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей по пять мячей забили Максим Куретков и Роман Остащенко.
У «Спартака» автором семи голов стал Александр Черноиванов, еще пять раз отличился Дмитрий Шелестюков.
Таким образом, «медведи» стали обладателями Кубка России. Для подмосковного клуба это восьмая победа в данном турнире.
Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырех». Москва Финал "Чеховские медведи" (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 26:24 (11:13)
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