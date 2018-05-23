Ещё
Мужская сборная России по бадминтону не вышла в плей-офф Кубка Томаса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужская сборная России по бадминтону не вышла в плей-офф Кубка Томаса 

Р-Спорт 3 часа назад
Мужская сборная России по бадминтону не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Томаса, который проходит в Таиланде.
Россияне в рамках группового этапа проиграли командам Малайзии (0-5) и Дании (0-5), а также победили сборную Алжира (5-0).
Сборная России с одним очком заняла третье место в группе D и осталась за бортом плей-офф.
За сборную России на турнир были заявлены: Родион Алимов, Евгений Дремин, Денис Грачев, Шахзод Гуломзода, Владимир Иванов, Георгий Карпов, Никита Лемешко, Владимир Мальков, Сергей Сирант и Иван Сазонов.
Р-Спорт: последние новости
Ирландцы победили немцев в финале московского этапа ЧЕ по регби-7 Дзюба и Акинфеев приветствуют вызов Игнашевича в сборную России Гандболисты "СГАУ-Саратова" победили СКИФ в серии за 7-е место ЧР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду чудом избежал смерти9
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие105
Футбольный талант умер, помочившись в канал132
Ягру не дали завершить карьеру в России
Назван самый ценный игрок КХЛ
Видео
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Легкая атлетика
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение