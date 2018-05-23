Мужская сборная России по бадминтону не вышла в плей-офф Кубка Томаса

Мужская сборная России по бадминтону не смогла пробиться в четвертьфинал Кубка Томаса, который проходит в Таиланде.

Россияне в рамках группового этапа проиграли командам Малайзии (0-5) и Дании (0-5), а также победили сборную Алжира (5-0).

Сборная России с одним очком заняла третье место в группе D и осталась за бортом плей-офф.