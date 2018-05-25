Кто из легионеров российских клубов приедет на ЧМ-2018

Участники чемпионата мира по футболу 2018 года ежедневно публикуют составы — кто-то расширенные, а кто-то уже окончательные. В списках немало игроков, которые выступают в чемпионате России. ТАСС рассказывает об их роли в командах, о том, как «Ростов» стал базовым клубом сборной Исландии и почему «Амкар» делегирует на чемпионат мира больше легионеров, чем "Зенит" и ЦСКА.

"Локомотив"

Чемпион России будет представлен наибольшим количеством легионеров — участие в ЧМ примут сразу четыре игрока.

Защитник Ведран Чорлука включен в расширенный список сборной Хорватии. Но нет сомнений, что он войдет в окончательную заявку и составит пару центральных защитников с Деяном Ловреном из «Ливерпуля». Чорлука — вице-капитан сборной и самый опытный в нынешнем составе защитник, на чемпионате мира он, скорее всего, проведет 100-й матч за национальную команду. Первую половину сезона Чорлука пропустил из-за травмы ахилла, вернулся на поле весной и помог «Локомотиву» оформить золото.

Полузащитник Мануэл Фернандеш, один из ключевых игроков «Локомотива», попал в окончательный состав португальской команды. Фернандешу 32 года, но за сборную он провел всего 12 матчей. Предстоящий чемпионат мира станет для него первым крупным турниром. Фернандеш не является игроком основного состава, его главные конкуренты в центре полузащиты — Рубен Невес из английского «Вулверхэмптона» и Вильям Карвалью из португальского «Спортинга». В то же время места в сборной не нашлось еще одному центральному полузащитнику — Андре Гомешу из «Барселоны».

Перуанец Джефферсон Фарфан сыграл ключевую роль в попадании своей сборной на чемпионат мира. В отборочном цикле забил четыре гола в восьми матчах, проведя победный мяч в ответном стыковом матче против команды Новой Зеландии. Весной Фарфан играл не так вдохновенно (он забил всего два мяча из десяти), так что место в основе на чемпионате мира ему не гарантировано.

За сборную Польши на чемпионате мира сыграет крайний полузащитник Мацей Рыбус. В отборочном турнире он принял участие в половине матчей и имеет хорошие шансы быть основным на чемпионате мира. У Рыбуса есть опыт игры на домашнем чемпионате Европы 2012 года, Евро-2016 он пропустил из-за травмы плеча.

У руководства ЦСКА всегда получалось в нужный момент возвращать своих ведущих игроков, проданных или отданных в аренду. Так было с Вагнером Лавом, так было с Сейду Думбия, такой же трюк был проделан с Ахмедом Мусой . Перед сезоном-2016/17 нигериец перешел в английский «Лестер» почти за 20 млн евро. Но в премьер-лиге у него не заладилось — всего два гола в 21 матче за полтора сезона. Зимой ЦСКА удалось договориться о бесплатной аренде форварда, от которой в итоге выиграли обе стороны: Муса сыграл в 16 матчах, забил шесть голов в чемпионате России и один гол в Лиге Европы, а ЦСКА занял второе место в чемпионате. Нигериец получил необходимую игровую практику, готов побороться за место в составе на чемпионате мира. Тем более что опыт выступлений на таких турнирах у него есть — он сыграл четыре года назад в Бразилии и даже забил два мяча в матче с аргентинцами.

"Краснодар"

Сборную Швеции невозможно представить без двух игроков «Краснодара» — Андреаса Гранквиста Виктора Классона . После ухода из сборной Златана Ибрагимовича Гранквист не только стал капитаном национальной команды, но и был признан лучшим игроком страны в прошлом году. На чемпионате мира 33-летний защитник попрощается с Россией — после четырех сезонов в «Краснодаре» он решил вернуться на родину.

Классону 26 лет, он в самом расцвете. В чемпионате России он забил десять мячей — отличный результат для крайнего полузащитника. Сборная Швеции на чемпионате мира будет сильна флангами: Классон — справа, Эмиль Форсберг из «Лейпцига» — слева.

Кроме того, в расширенный состав сборной Сербии вошел защитник Урош Спаич . Контракт с «Краснодаром» он подписал буквально пару дней назад, перейдя из бельгийского «Андерлехта». 25-летний защитник получил вызов скорее авансом. В отборочном турнире он не провел на поле ни минуты, однако главный тренер Младен Крстаич предпочел его более опытным футболистам. Например, игроку итальянского «Наполи» Николе Максимовичу, который вторую половину сезона провел в московском "Спартаке" . Таким образом, никто из легионеров красно-белых на чемпионате мира не сыграет. На место в составе сборной Хорватии претендовал полузащитник Марио Пашалич , проведший сезон в «Спартаке» в аренде из «Челси».

"Зенит"

Единственным представителем «Зенита» на чемпионата мира станет защитник сборной Сербии Бранислав Иванович. 34-летний ветеран скоро станет рекордсменом страны по числу матчей за сборную (сейчас список возглавляет Деян Станкович — 103 матча, у Ивановича на данный момент на один меньше). Иванович может играть справа, в сборной он обычно действует в центре.

В отборочных матчах были задействованы два аргентинца — Эмилиано Ригони и Матиас Краневиттер , но на чемпионат мира они не поедут. Не сыграет и их соотечественник Себастьян Дриусси , который много играл за молодежную и юношескую сборные, но до первой пока не дорос. В качестве кандидата мог рассматриваться четвертый зенитовский аргентинец Эмануэль Маммана , но он получил серьезную травму колена.

"Ахмат"

Грозненский «Ахмат» на чемпионате мира будет представлен иранским защитником Миладом Мохаммади. Игрок левой бровки является основным как в клубе (23 матча в чемпионате России), так и в сборной (десять матчей в отборочном турнире). Если не случится какого-либо форс-мажора, Мохаммади будет игроком основного состава.

Лучшим бомбардиром «Рубина» в завершившемся чемпионате стал форвард сборной Ирана Сердар Азмун. Хоть его результативность — всего пять забитых мячей — и не очень впечатляет, он все равно остается главной звездой и надеждой в линии атаки иранской команды. В отборочном турнире, в котором Иран стал лучшей командой в Азии, Азмун забил 11 мячей. Во всех представлениях сборной Ирана перед чемпионатом мира он называется главной звездой команды, чемпионат мира для 23-летнего форварда — хороший шанс заявить о себе всему миру.

"Ростов"

"Ростов" прошлой зимой стал базовым клубом сборной Исландии. К защитнику Сверриру Ингасону, который приехал в Россию прошлым летом, добавились еще один игрок обороны Рагнар Сигурдссон и форвард Бьорн Сигурдарсон

Сигурдссон — самый опытный из этой троицы, он играл важную роль на Евро-2016, когда исландцы сенсационно дошли до четвертьфинала. На тот момент Сигурдссон провел два сезона в «Краснодаре», после чего исполнил свою мечту и отправился в чемпионат Англии. Правда, не в премьер-лигу, а в клуб чемпионшипа «Фулхэм». Впрочем, через год исландец вернулся в Россию, подписав контракт с «Рубином», а еще через полгода перебрался из Казани в Ростов-на-Дону.

Одновременно с Сигурдссоном в «Ростов» перешел нападающий Сигурдарсон. В шести матчах весенней части чемпионата России он забил всего один мяч, однако без него атака команды смотрелась совсем уж сиротливо. Что касается Ингасона, то он был незаменим для команды в течение всего сезона и даже забил три мяча в 28 матчах.

Сигурдссон и Сигурдарсон почти наверняка будут игроками основного состава, Ингасон, скорее всего, начнет чемпионат на скамейке запасных.

"Амкар"

Формально «Ростов» на чемпионате мира представит еще один игрок — полузащитник сборной Ирана Саид Эзатолахи. Весь сезон он провел в аренде в «Амкаре», но уже объявлено, что он возвращается в ростовский клуб. В чемпионате России Эзатолахи провел 15 матчей и забил один мяч. В отборочном турнире он был основным игроком сборной Ирана, его место в центре полузащиты не вызывает вопросов.

Еще одним представителем «Амкара» на чемпионате мира станет нигерийский защитник Брайан Идову . Он родился и вырос в Санкт-Петербурге, закончил знаменитую школу «Смена». Выдержать конкуренцию в «Зените» начала текущего десятилетия было невозможно, и нигериец перешел в «Амкар», за который выступает до сих пор. Вопрос выбора футбольного гражданства долгое время был актуален для Идову, он заявлял, что мечтает играть за сборную России. В итоге он выбрал Нигерию, за которую дебютировал в ноябре прошлого года в товарищеской игре с аргентинцами, прошедшей в Краснодаре. Идову забил в первом же матче, а нигерийцы победили 4:2.

У Идову хорошие шансы стать игроком основного состава на чемпионате мира.