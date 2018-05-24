Михаил Юрьев утвержден в должности главного тренера сборной России по хоккею с мячом

ТАСС , 24 мая. Исполком Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) утвердил Михаила Юрьева в должности главного тренера мужской сборной России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Юрьев возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. В 2017 году специалист вновь был назначен главным тренером сборной. Под его руководством российские хоккеисты трижды становились чемпионами мира (2013, 2014, 2018).

Член исполкома ФХМР и куратор сборных команд Сергей Мяус высказал мнение, что необходимо усиливать тренерские штабы команд, а также контроль за учебно-тренировочными сборами. «Реальность такова, что сегодня с национальной сборной любого возраста должен взаимодействовать специалист, имеющий опыт работы на самом высоком уровне. Считаю, что необходимо привлекать к работе тренеров, которые имеют тренерский опыт в суперлиге», — заявил Мяус.

"Если доверять сборную молодому специалисту, то рядом с ним обязательно должен находиться опытный коллега, досконально знающий шведский хоккей, — поддержал Мяуса председатель тренерского совета ФХМР Владимир Янко . — И здесь должен пригодиться именно опыт тренера, а не хоккеиста. Поэтому, уверен, что должность второго тренера — одна из ключевых в этом процессе. И мы должны уделять ей особое внимание".

Также исполком внес изменения в формат чемпионата России по хоккею с мячом. Теперь полуфинальные и финальные серии плей-офф суперлиги будут проходить до трех побед. Четвертьфинальные серии и противостояние за третье место будет идти до двух побед.