Саблистки России и Франции провели товарищеский матч на ПМЭФ-2018

Сборные участвовали в матче в сильнейших составах.

Женские сборные России и Франции по фехтованию на саблях встретились в товарищеском матче в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума. Судьба матча, прошедшего в Российском этнографическом музее, решилась в последнем розыгрыше — 45:44, а решающее очко сборной России принесла олимпийская чемпионка Софья Великая

«Сборные России и Франции показали, как можно дружить, соревнуясь на саблях. Надеюсь, этот матч станет примером для многих федераций, как возобновить товарищеские матчи между собой. Я очень на это надеюсь. Это один из тех примеров, который доказывает, что спорт — это не только соперничество и конкуренция, но и дружба. Сегодня мы заложили первый камень в фундамент дружбы в нашей фехтовальной семье», — подчеркнул президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов

Министр спорта Павел Колобков отметил, что матч получился красивым благодаря как уникальному антуражу музея, так и качеству фехтования.

«Девушки были спокойны. Показали красивое фехтование, высочайшее мастерство. Порой они проводили даже те приемы, которые не рискнули бы применить на самых статусных соревнованиях», — поделился впечатлениями Колобков.