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Саблистки России и Франции провели товарищеский матч на ПМЭФ-2018
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Саблистки России и Франции провели товарищеский матч на ПМЭФ-2018 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сборные участвовали в матче в сильнейших составах.
Женские сборные России и Франции по фехтованию на саблях встретились в товарищеском матче в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума. Судьба матча, прошедшего в Российском этнографическом музее, решилась в последнем розыгрыше — 45:44, а решающее очко сборной России принесла олимпийская чемпионка Софья Великая.
«Сборные России и Франции показали, как можно дружить, соревнуясь на саблях. Надеюсь, этот матч станет примером для многих федераций, как возобновить товарищеские матчи между собой. Я очень на это надеюсь. Это один из тех примеров, который доказывает, что спорт — это не только соперничество и конкуренция, но и дружба. Сегодня мы заложили первый камень в фундамент дружбы в нашей фехтовальной семье», — подчеркнул президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.
Сборные России и Франции участвовали в матче в сильнейших составах. За сборную России, помимо Софьи Великой, выступали двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян, чемпионка Рио-2016 Юлия Гаврилова, а также призер чемпионата Европы Светлана Шевелева. Сборная Франции привезла в Санкт-Петербург призеров чемпионата мира 2017 года в командном турнире Манон Брюне, Шарлотту Лембах и Сесилию Бердер, а также Сару Бальзер.
Министр спорта Павел Колобков отметил, что матч получился красивым благодаря как уникальному антуражу музея, так и качеству фехтования.
«Девушки были спокойны. Показали красивое фехтование, высочайшее мастерство. Порой они проводили даже те приемы, которые не рискнули бы применить на самых статусных соревнованиях», — поделился впечатлениями Колобков.
Организаторами матча сборных России и Франции выступили Министерство спорта, Фонд Росконгресс и Федерация фехтования России. Ответная встреча сборных России и Франции планируется в Париже в ноябре этого года в рамках конгресса FIE.
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