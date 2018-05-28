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Суарес пожелал Салаху выздороветь к чемпионату мира — 2018
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Суарес пожелал Салаху выздороветь к чемпионату мира — 2018 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес пожелал полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху поскорее оправиться от травмы, которую игрок получил в финальном матче Лиги чемпионов с "Реалом". Об этом сообщает «Советский спорт».
"Подобное случается в футболе. Сложно во время финала Лиги чемпионов думать о чемпионате мира. Салаху просто не повезло.
Желаю ему всего наилучшего, чтобы он успел восстановиться от травмы к чемпионату мира. Хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие игроки", — приводит слова Суареса Telenoche.
Напоминаем, что сборная Уругвая сыграет с командами России, Египта и Саудовской Аравии на групповом этапе мирового первенства 2018 года.
Ранее в Европейском союзе дзюдо пошутили про эпизод с травмой Салаха.
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