Суарес пожелал Салаху выздороветь к чемпионату мира — 2018

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес пожелал полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху поскорее оправиться от травмы, которую игрок получил в финальном матче Лиги чемпионов с "Реалом" . Об этом сообщает «Советский спорт».

"Подобное случается в футболе. Сложно во время финала Лиги чемпионов думать о чемпионате мира. Салаху просто не повезло.

Желаю ему всего наилучшего, чтобы он успел восстановиться от травмы к чемпионату мира. Хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие игроки", — приводит слова Суареса Telenoche.

Напоминаем, что сборная Уругвая сыграет с командами России, Египта и Саудовской Аравии на групповом этапе мирового первенства 2018 года.