Алексей Швед: Я не большой поклонник футбола, но матчи сборной России буду смотреть

— Летом в России состоится чемпионат мира по футболу. Хотели бы его посетить? — Пока не знаю. Если позовут на какой-то матч, с удовольствием.

— Вы вообще любите смотреть футбол? — Я не большой поклонник футбола, но когда играет наша сборная, стараюсь смотреть эти матчи, — приводит слова Шведа "Известия" . — Хочу пожелать ребятам удачи на мировом первенстве, надеюсь им удастся решить поставленные перед командой задачи.

Напомним, первый в истории чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.