Ещё
Алексей Швед: Я не большой поклонник футбола, но матчи сборной России буду смотреть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Швед: Я не большой поклонник футбола, но матчи сборной России буду смотреть 

Советский спорт 4 часа назад
— Летом в России состоится чемпионат мира по футболу. Хотели бы его посетить? — Пока не знаю. Если позовут на какой-то матч, с удовольствием.
— Вы вообще любите смотреть футбол? — Я не большой поклонник футбола, но когда играет наша сборная, стараюсь смотреть эти матчи, — приводит слова Шведа "Известия". — Хочу пожелать ребятам удачи на мировом первенстве, надеюсь им удастся решить поставленные перед командой задачи.
Напомним, первый в истории чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Советский спорт: последние новости
Павел Колобков: Уровень готовности к чемпионату мира почти стопроцентный В Геленджике разыграют билеты на открытую тренировку сборной Исландии. Патрик Фишер: Я очень горд тем, что мы сделали, это невероятно
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грид-герлз возвращаются12
«Тренер бил палкой и ставил капельницы»2
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы32
Футбольный талант умер, помочившись в канал143
Как отдыхают русские хоккеисты на Рублевке20
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:28
Определён лучший гол АПЛ в сезоне 2017/18
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение