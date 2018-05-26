Ещё
Экс-тренер юношеской сборной России: надеюсь, наша команда добьется успеха
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-тренер юношеской сборной России: надеюсь, наша команда добьется успеха 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер юношеской сборной России по футболу Равиль Сабитов прокомментировал тот факт, что девиз российской команды на чемпионате мира — 2018 имеет отсылку к идеям заслуженного тренера СССР Эдуарда Малофеева.
"Здесь ничего плохого нет. Я убеждён, что футбол получится. Не надо забывать о том, что у Эдуарда Васильевича Малофеева помимо того, что футбол был искренний, он был ещё и результативный, то есть команда играла и выигрывала в чемпионате Советского Союза. Я надеюсь, что у нашей сборной будет такой же путь", — цитирует Сабитова НСН.
Ранее сообщалось, что фраза «Играй с открытым сердцем» станет девизом сборной России на мировом первенстве.
Помимо выбранного слогана болельщикам для голосования были предложены следующие варианты: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе». Три слогана для опроса были выбраны специальным жюри
Слова «Играй с открытым сердцем» украсят автобус национальной команды во время домашнего мундиаля.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на стадии группового этапа турнира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.
Газета.Ru: последние новости
Тренер сборной Швейцарии: мы могли стать чемпионами мира "Чеховские медведи" встретятся со "Спартаком" в финале Кубка России по гандболу "Чеховские медведи" стали чемпионами России по гандболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA ударил соперника ногой в пах и сломал палец8
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием179
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Кличко пополнил «золотой фонд» своих цитат новой фразой2
Путин назвал фаворита ЧМ-2018
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение