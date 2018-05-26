Экс-тренер юношеской сборной России: надеюсь, наша команда добьется успеха

Бывший главный тренер юношеской сборной России по футболу Равиль Сабитов прокомментировал тот факт, что девиз российской команды на чемпионате мира — 2018 имеет отсылку к идеям заслуженного тренера СССР Эдуарда Малофеева

"Здесь ничего плохого нет. Я убеждён, что футбол получится. Не надо забывать о том, что у Эдуарда Васильевича Малофеева помимо того, что футбол был искренний, он был ещё и результативный, то есть команда играла и выигрывала в чемпионате Советского Союза. Я надеюсь, что у нашей сборной будет такой же путь", — цитирует Сабитова НСН.

Ранее сообщалось, что фраза «Играй с открытым сердцем» станет девизом сборной России на мировом первенстве.

Помимо выбранного слогана болельщикам для голосования были предложены следующие варианты: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе». Три слогана для опроса были выбраны специальным жюри

Слова «Играй с открытым сердцем» украсят автобус национальной команды во время домашнего мундиаля.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на стадии группового этапа турнира сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.