Игра Юрченко за сборную Армении зависит от нового клуба вратаря

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал ситуацию с вызовом в сборную Армении.

"Конкретика по выступлению за сборную Армении? Изначально мне нужно определиться с клубом. Потому что на данный момент у меня 31 мая заканчивается контракт с «Тосно», и у меня нет пока команды. Когда будет ясность с командой, или же если я окажусь в Европе, и если команда не будет против моего легионерства, тогда я начну играть за сборную Армении.

Пока я нахожусь без команды, то естественно я не буду принимать гражданство Армении и не могу играть за сборную, потому что я останусь в России легионером. Предложения? Пока все по мере поступления, все поступает, обсуждается, но пока конкретики толком никакой нет. Конечно, у меня есть большое желание выступать за сборную Армении. Что я могу пожелать болельщикам сборной Армении, которые не понимают, почему я не могу присоединиться пока к сборной? Здесь только остается еще чуть-чуть подождать, я очень хочу играть за Армению и хочу, чтобы сборная достигала наилучших результатов насколько это возможно.

Но в этой ситуации я пока заложник, потому что я не хочу быть легионером в России, где я живу, но с другой стороны мне хочется играть в футбол, а быть игроком сборной и не получать толком игровую практику за свой клуб — это невозможно.