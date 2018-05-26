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Игра Юрченко за сборную Армении зависит от нового клуба вратаря
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Игра Юрченко за сборную Армении зависит от нового клуба вратаря 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал ситуацию с вызовом в сборную Армении.
"Конкретика по выступлению за сборную Армении? Изначально мне нужно определиться с клубом. Потому что на данный момент у меня 31 мая заканчивается контракт с «Тосно», и у меня нет пока команды. Когда будет ясность с командой, или же если я окажусь в Европе, и если команда не будет против моего легионерства, тогда я начну играть за сборную Армении.
Пока я нахожусь без команды, то естественно я не буду принимать гражданство Армении и не могу играть за сборную, потому что я останусь в России легионером. Предложения? Пока все по мере поступления, все поступает, обсуждается, но пока конкретики толком никакой нет. Конечно, у меня есть большое желание выступать за сборную Армении. Что я могу пожелать болельщикам сборной Армении, которые не понимают, почему я не могу присоединиться пока к сборной? Здесь только остается еще чуть-чуть подождать, я очень хочу играть за Армению и хочу, чтобы сборная достигала наилучших результатов насколько это возможно.
Но в этой ситуации я пока заложник, потому что я не хочу быть легионером в России, где я живу, но с другой стороны мне хочется играть в футбол, а быть игроком сборной и не получать толком игровую практику за свой клуб — это невозможно.
Не общался ли я с Романом Березовским? Нет, с дядей Ромой Березовским не общался по этому поводу", — сказал Юрченко.
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