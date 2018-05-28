Балотелли стал автором первого гола сборной Италии под руководством Манчини 

Форвард французской «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли стал автором первого гола национальной команды под руководством бывшего главного тренера санкт-петербургского "Зенита", миланского «Интера» и английского «Манчестер Сити» Марио Манчини, сообщает "Советский спорт".
В матче против Саудовской Аравии Балотелли открыл счет на 21 минуте встречи красивым ударом из-за пределов штрафной. После первого тайма счет 1:0 в пользу подопечных Манчини.
Сборная Саудовской Аравии на групповом этапе чемпионата мира — 2018 сыграет против Уругвая, Египта и России.
Ранее Нигерия и ДР Конго сыграли вничью в товарищеском матче.