Балотелли стал автором первого гола сборной Италии под руководством Манчини

В матче против Саудовской Аравии Балотелли открыл счет на 21 минуте встречи красивым ударом из-за пределов штрафной. После первого тайма счет 1:0 в пользу подопечных Манчини.

Сборная Саудовской Аравии на групповом этапе чемпионата мира — 2018 сыграет против Уругвая, Египта и России.

Ранее Нигерия и ДР Конго сыграли вничью в товарищеском матче.