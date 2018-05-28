Ещё
Балотелли стал автором первого гола сборной Италии под руководством Манчини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Балотелли стал автором первого гола сборной Италии под руководством Манчини 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Форвард французской «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли стал автором первого гола национальной команды под руководством бывшего главного тренера санкт-петербургского "Зенита", миланского «Интера» и английского «Манчестер Сити» Марио Манчини, сообщает "Советский спорт".
В матче против Саудовской Аравии Балотелли открыл счет на 21 минуте встречи красивым ударом из-за пределов штрафной. После первого тайма счет 1:0 в пользу подопечных Манчини.
Сборная Саудовской Аравии на групповом этапе чемпионата мира — 2018 сыграет против Уругвая, Египта и России.
Ранее Нигерия и ДР Конго сыграли вничью в товарищеском матче.
Газета.Ru: последние новости
Врач: Салах не поедет на чемпионат мира - 2018 "Матч ТВ" покажет прямую трансляцию товарищеского матча Австрия — Россия Первый канал покажет товарищеский матч между Россией и Турцией в прямом эфире
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мельдоний: допинговый скандал может повториться65
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина41
Египтянин отомстил капитану «Реала» за Салаха2
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов48
Шарапова не вышла на корт
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение