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Сборные Панамы и Северной Ирландии сыграли вничью в товарищеском матче
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Сборные Панамы и Северной Ирландии сыграли вничью в товарищеском матче 

Чемпионат.com 13 минут назад
Фото: Вести.Ru
Сборные Панамы и Северной Ирландии не смогли выявить победителя. Встреча состоялась на стадионе имени Роммеля Фернандеса в Панаме и завершилась со счётом 0:0.
Сборная Панамы готовится к чемпионату мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. До старта мундиаля Панаме осталось провести еще один товарищеский матч — против Норвегии 6 июня.
На групповом этапе мирового первенства панамцы сыграют со сборными Бельгии (Сочи, 18 июня), Англии (Нижний Новгород, 24 июня) и Туниса (Саранск, 28 июня).
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