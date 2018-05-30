Сборные Панамы и Северной Ирландии сыграли вничью в товарищеском матче

Сборные Панамы и Северной Ирландии не смогли выявить победителя. Встреча состоялась на стадионе имени Роммеля Фернандеса в Панаме и завершилась со счётом 0:0.

Сборная Панамы готовится к чемпионату мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. До старта мундиаля Панаме осталось провести еще один товарищеский матч — против Норвегии 6 июня.

На групповом этапе мирового первенства панамцы сыграют со сборными Бельгии (Сочи, 18 июня), Англии (Нижний Новгород, 24 июня) и Туниса (Саранск, 28 июня).