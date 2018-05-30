Источник: Салах восстановится к матчу со сборной России на ЧМ-2018

Президент Футбольной ассоциации Египта Хани Або Рида рассказал о сроках восстановления полузащитника «Ливерпуля» и египетской сборной Мохамеда Салаха , получившего травму в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3), сообщил журналист Bleacher Report Дин Джонс в «Твиттере».

По информации источника, президент египетской ассоциации заявил, что Салах, вероятнее всего, не сможет принять участие в матче чемпионата мира — 2018 с национальной командой Уругвая, который пройдёт 15 июня. Ожидается, что египетский хавбек будет готов на 100% к игре со сборной России в Санкт-Петербурге (19 июня).

Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля. В рамках группового этапа турнира сборная Египта встретится с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.