Ещё
Хет-трик Месси помог сборной Аргентине разгромить Гаити в товарищеском матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хет-трик Месси помог сборной Аргентине разгромить Гаити в товарищеском матче 

Чемпионат.com 2 часа назад
Сборная Аргентины в преддверии чемпионата мира-2018 провела товарищеский матч с Гаити. Встреча, которая состоялась в Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Главной звездой матча стал Лионель Месси, оформивший хет-трик.
На 17-й минуте матча форвард открыл счёт в матче, реализовав пенальти.
В начале второго тайма Месси оформил дубль, удачно сыграв на добивании.
Третий мяч аргентинец забил после отличной передачи Кристиана Павона.
Спустя три минуты Месси отдал результативную передачу Серхио Агуэро, который установил окончательный счёт матча.
На ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.
Чемпионат.com: последние новости
Доннарумма, Кришито и Балотелли – в основе Италии на матч с Саудовской Аравией Аналитики: сборная Перу легко победит Шотландию в товарищеском матче Защитник «Спартака» Зепатта отклонил предложение о выступлении за сборную России
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист «Спартака» отказался играть за Россию12
Роналду нашел новый клуб4
Самедов отказался цепляться за футбол1
Лондон озвучил требования Абрамовичу94
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение