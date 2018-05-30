Хет-трик Месси помог сборной Аргентине разгромить Гаити в товарищеском матче

Сборная Аргентины в преддверии чемпионата мира-2018 провела товарищеский матч с Гаити. Встреча, которая состоялась в Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Главной звездой матча стал Лионель Месси , оформивший хет-трик.

На 17-й минуте матча форвард открыл счёт в матче, реализовав пенальти.

В начале второго тайма Месси оформил дубль, удачно сыграв на добивании.

Третий мяч аргентинец забил после отличной передачи Кристиана Павона

Спустя три минуты Месси отдал результативную передачу Серхио Агуэро, который установил окончательный счёт матча.

На ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет в группе с Хорватией, Исландией и Нигерией.