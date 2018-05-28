Дубль Тосуна принёс сборной Турции победу над Ираном в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Турции принимала на своём поле команду Ирана. Встреча проходила на стадионе «Башакшехир Фатих Терим » и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе сборной Ирана 80 минут на поле провёл нападающий «Рубина» Сердар Азмун.

Сборная Ирана на ЧМ-2018 выступит в одной группе с командами Португалии, Испании и Марокко. Турция на турнир квалифицироваться не смогла.