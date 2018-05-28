Ещё
Дубль Тосуна принёс сборной Турции победу над Ираном в товарищеском матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дубль Тосуна принёс сборной Турции победу над Ираном в товарищеском матче 

Чемпионат.com 38 минут назад
В товарищеском матче сборная Турции принимала на своём поле команду Ирана. Встреча проходила на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей дубль оформил форвард Дженк Тосун, а за гостей отличился Ашкан Дежага, который реализовал пенальти в концовке встречи. На первой компенсированной минуте защитник турецкой команды Омер Байрам получил красную карточку.
В составе сборной Ирана 80 минут на поле провёл нападающий «Рубина» Сердар Азмун.
Сборная Ирана на ЧМ-2018 выступит в одной группе с командами Португалии, Испании и Марокко. Турция на турнир квалифицироваться не смогла.
Чемпионат.com: последние новости
Жиру сравнялся с Зиданом по числу голов за сборную Франции Салах: уверен, я сыграю на чемпионате мира Португалия – Тунис: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мельдоний: допинговый скандал может повториться65
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина41
Египтянин отомстил капитану «Реала» за Салаха2
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов48
Шарапова не вышла на корт
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение