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Российским гандболисткам сократили дисквалификацию
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Российским гандболисткам сократили дисквалификацию 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Европейская федерация гандбола (ИХФ) сократила срок отстранения игроков женской молодежной сборной России Антонины Скоробогатченко, Марии Дудиной и Марии Дувакиной, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что дисквалификация сокращена с 17 до 12 месяцев.
"Мы довольны тем, что наша апелляция в отношении игроков была удовлетворена. Мы сделали все, чтобы защитить права наших спортсменок. Спасибо клубам, что они поддерживали своих игроков на протяжении всего срока дисквалификации", — сказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.
В январе сообщалось о том, что российские гандболистки Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина сдали положительный допинг-тест на мельдоний. Спортсменки были лишены медалей и дисквалифицированы.
Ранее Европейская гандбольная федерация (ИХФ) лишила молодежную женскую сборную России (игроки до 19 лет) серебряных наград чемпионата Европы 2017 года.
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