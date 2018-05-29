Менотти: «В матче с „Ливерпулем“ „Реал“ забил три мяча, которые не заслуживал» 

Бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти, приводивший «альбиселесте» к победе на чемпионате мира-1978, считает, что победа «Реала» над «Ливерпулем» (3:1) в финале Лиги чемпионов во многом получилась случайной.
«Удача — основополагающая вещь в жизни. «Реал» в финале Лиги чемпионов проводил свой худший матч. Из всех матчей, что они провели в плей-офф Лиги чемпионов, этот был худшим в их исполнении. Все было настолько плохо, что даже Тони Кроос играл слабо. До Роналду мяч не доходил, Бензема коснулся мяча раза три, Марсело тоже не показывал свой лучший футбол.
Это было нетипично, а потом ошибку допустил вратарь «Ливерпуля», после чего «Реал» прибавил. Они стали лучше обращаться с мячом, стали больше владеть мячом, но при этом забили три мяча, которые не заслуживали. Даже гол через себя (забитый Гаретом Бэйлом) был удачным стечением обстоятельств», — сказал Менотти в эфире Fox Sports Radio.