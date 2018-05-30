Словакия — Голландия: прогноз на матч с хорошим коэффициентом

В четверг вечером в контрольном матче сойдутся сборные Словакии и Голландии. Тренеры обеих команд могут позволить себе экспериментировать, поскольку ни словаки, ни голландцы на чемпионат мира пробиться не смогли. "Евро-Футбол.ру" анонсирует будущее противостояние в Трнаве.

Словакия

Осенью словацкий футбол пережил серьёзное разочарование. Сборная Словакии заняла второе место в отборочной группе чемпионата мира, но не прошла в стыковые матчи из-за наиболее худших показателей среди вторых команд. Тем не менее, никаких радикальных мер не последовало, и Ян Козак продолжил работать со словацкой национальной сборной. После завершения отбора Словакия провела четыре матча, в которых обыграла Норвегию (1:0), ОАЭ (2:1) и Таиланд (3:2), но проиграла Украине (1:2).

Голландия

Голландия продолжает переживать смену поколений и пропускать крупные футбольные форумы. Заполучить путёвку на чемпионат мира в Россию «оранжевые» не смогли, заняв в своей отборочной группе третье место. На финише турнирной дистанции у голландцев было столько же очков, сколько у Швеции, однако в стыковые матчи отправились именно «три короны» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В феврале сборную Голландии возглавил Рональд Куман . Под его руководством команда провела уже два контрольных матча. Сначала «оранжевые» проиграли Англии (0:1), однако затем весьма неожиданно разгромили Португалию (3:0).

Где смотреть матч

Следить за событиями поединка, который стартует в Трнаве в 21:45 по московскому времени, можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

Словакия — Голландия: +0=0-2. Разница мячей: 1-4.

Словакия и Голландия провели между собой два матча. На чемпионате мира 2010-го года «оранжевые» одержали победу со счётом 2:1, а в товарищеском поединке в 2012-м году — со счётом 2:0.

Интересные факты

— Словакия выиграла 3 последних матча с разницей в один мяч, но при этом с разным счётом (1:0, 2:1, 3:2).

— Голландия побеждала и не пропускала в 3 последних гостевых матчах (1:0, 3:0, 3:0).

— В обоих матчах против Словакии Голландия побеждала, забивая по 2 гола.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Сложно сказать, чего ожидать от матча, когда обе команды не едут на чемпионат мира. В таких поединках тренеры нередко обращаются к экспериментам как в плане состава, так и в плане тактических соображений. Но мы всё же попробуем предположить, что хорошая гостевая форма Голландии сделает своё дело. Рискнём и поставим на победу команды Рональда Кумана, тем более что букмекеры предлагают на эту ставку приличный коэффициент 2.12.