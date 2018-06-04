Бразилия — Хорватия: Неймар и Модрич встретились после матча. Видео

Нападающий сборной Бразилии Неймар и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич встретились в подтрибунном помещении после товарищеского матча национальных команд. Игроки обменялись футболками, на которых написали пожелания друг другу.

Встреча сборных Бразилии и Хорватии проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0. Счёт в матче открыл Неймар, который появился на поле впервые после травмы, которую он получил больше трёх месяцев назад.

Посмотреть видео можно в «твиттере» сборной Бразилии.