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Бразилия — Хорватия: Неймар и Модрич встретились после матча. Видео
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Бразилия — Хорватия: Неймар и Модрич встретились после матча. Видео 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий сборной Бразилии Неймар и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич встретились в подтрибунном помещении после товарищеского матча национальных команд. Игроки обменялись футболками, на которых написали пожелания друг другу.
Встреча сборных Бразилии и Хорватии проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой южноамериканской команды со счётом 2:0. Счёт в матче открыл Неймар, который появился на поле впервые после травмы, которую он получил больше трёх месяцев назад.
Посмотреть видео можно в «твиттере» сборной Бразилии.
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