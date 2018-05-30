Бывший капитан «Зенита» Кришито уверен, что сборная России сможет выйти из группы на домашнем ЧМ-2018

Бывший защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито выразил уверенность, что сборной России по силам выйти из группы на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Я знаю российскую команду, я думаю, что они могут выступить хорошо, они играют дома. Я уверен, что выложатся на 200%. Думаю, российская команда сможет выйти из группы. Я знаю их способности, я знаю, что это хорошая команда», — приводит слова Кришито РИА Новости

Соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата мира станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что американские СМИ назвали футболистов, которые могут «спасти Россию» на ЧМ-2018.