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В Госдуме недовольны мерой наказания врача молодежной сборной России по гандболу
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В Госдуме недовольны мерой наказания врача молодежной сборной России по гандболу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил недовольство мерой наказания, которое было назначено в отношении врача молодежной сборной России по гандболу Бориса Краснова.
"В данном случае налицо результат пробела в нашем законодательстве. Эта ситуация похожа на ситуацию с дисквалифицированным после Игр керлингистом Александром Крушельницким — есть четкое понимание, что препарат подсыпан извне, он применен ни по халатности, ни по злому умыслу.
К сожалению, на сегодняшний день существующее законодательство сложно регламентирует ответственность лиц, которые это сделали", — цитирует Свищева ТАСС.
Краснов был обвинен и признан виновным с результате дела, связанного с допинг-пробами гандболисток молодежной сборной России, которые дали положительный результат на наличие запрещенных веществ.
Врач получил дисквалификацию на полтора года.
Гандболистки Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина были дисквалифицированы на 20 месяцев за то, что допинг-пробы, взятые во время чемпионата Европы, проходившем с 27 июля по 6 августа 2017 года в Словении, дали положительный результат на наличие мельдония. Позднее отстранение было сокращено до 12 месяцев.
Сборная России была лишена серебряных медалей турнира.
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