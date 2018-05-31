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Сборная Румынии в большинстве обыграла Чили в товарищеском матче
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Сборная Румынии в большинстве обыграла Чили в товарищеском матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Сборная Румынии одержала победу над командой Чили в товарищеском матче. Встреча прошла в Хартберге (Австрия) на стадионе «Хартберг» и завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Космина Контры.
Голами в составе румынской сборной отметились Николае Станчу, Чиприан Дяк и Константин Будеску. За чилийцев забивали Гильермо Марипан и Лоренсо Рейес. С 30-й минуты южноамериканская сборная играла в меньшинстве — красную карточку получил Николас Кастильо.
Напомним, сборные Румынии и Чили не сыграют на чемпионате мира — 2018.
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