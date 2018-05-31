Сборная Румынии в большинстве обыграла Чили в товарищеском матче

Сборная Румынии одержала победу над командой Чили в товарищеском матче. Встреча прошла в Хартберге (Австрия) на стадионе «Хартберг» и завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Космина Контры

Напомним, сборные Румынии и Чили не сыграют на чемпионате мира — 2018.