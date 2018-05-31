Футболисты сборной Румынии обыграли чилийцев в товарищеском матче

Сборная Румынии по футболу одержала победу над командой Чили в товарищеском матче.

Сборная Чили осталась вдесятером на 30-й минуте после удаления Николаса Кастильо

Обе команды не смогли отобраться в финальную часть чемпионата мира в России.