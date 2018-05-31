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Футболисты сборной Румынии обыграли чилийцев в товарищеском матче
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Футболисты сборной Румынии обыграли чилийцев в товарищеском матче 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная Румынии по футболу одержала победу над командой Чили в товарищеском матче.
Встреча, состоявшаяся в Граце (Австрия), завершилась со счетом 3:2 в пользу румынской команды, в составе которой голы забили Николаэ Станчу (13-я минута), Чиприан Дяк (66-я) и Константин Будеску (84-я). У чилийцев отличились Гильермо Марипан (32-я) и Лоренсо Рейес (52-я).
Сборная Чили осталась вдесятером на 30-й минуте после удаления Николаса Кастильо.
Обе команды не смогли отобраться в финальную часть чемпионата мира в России.
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