Футболисты сборной Румынии обыграли чилийцев в товарищеском матче 

Сборная Румынии по футболу одержала победу над командой Чили в товарищеском матче.
Встреча, состоявшаяся в Граце (Австрия), завершилась со счетом 3:2 в пользу румынской команды, в составе которой голы забили Николаэ Станчу (13-я минута), Чиприан Дяк (66-я) и Константин Будеску (84-я). У чилийцев отличились Гильермо Марипан (32-я) и Лоренсо Рейес (52-я).
Сборная Чили осталась вдесятером на 30-й минуте после удаления Николаса Кастильо.
Обе команды не смогли отобраться в финальную часть чемпионата мира в России.