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Игрок сборной Швейцарии избежал серьезной травмы и сыграет на ЧМ-2018
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Игрок сборной Швейцарии избежал серьезной травмы и сыграет на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник национальной сборной Швейцарии по футболу Гранит Джака сможет принять участие в чемпионате мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Футболист получил сильный ушиб. Однако в пресс-релизе федерации футбола Швейцарии сообщается, что игрок будет готов к предстоящему мундиалю.
В завершившемся сезоне-2017/18 25-летний Джака провел 48 матчей за «Арсенал», забил три мяча и сделал восемь голевых передач. За сборную Швейцарии он выступает с 2011 года.
На чемпионате мира — 2018 сборная Швейцарии сыграет в группе Е с командами Сербии, Бразилии и Коста-Рики.
Ранее сообщалось, что на чемпионат мира — 2018 приедут бельгийские министры.
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