Игрок сборной Швейцарии избежал серьезной травмы и сыграет на ЧМ-2018

Полузащитник национальной сборной Швейцарии по футболу Гранит Джака сможет принять участие в чемпионате мира — 2018, сообщает "Советский спорт"

Футболист получил сильный ушиб. Однако в пресс-релизе федерации футбола Швейцарии сообщается, что игрок будет готов к предстоящему мундиалю.

В завершившемся сезоне-2017/18 25-летний Джака провел 48 матчей за «Арсенал», забил три мяча и сделал восемь голевых передач. За сборную Швейцарии он выступает с 2011 года.

На чемпионате мира — 2018 сборная Швейцарии сыграет в группе Е с командами Сербии, Бразилии и Коста-Рики.

Ранее сообщалось, что на чемпионат мира — 2018 приедут бельгийские министры.