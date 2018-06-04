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Сборная Сербии проиграла Чили, Марокко одержал победу над Словакией
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Сборная Сербии проиграла Чили, Марокко одержал победу над Словакией 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: Soccer News
Сборная Сербии проиграла команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла в Граце и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканцев. Единственный мяч на 88-й минуте забил Гильермо Марипан.
Сборная Марокко на стадионе в Каруже одержала победу над Словакией — 2:1. Голами в составе марокканцев отметились Айюб Эль-Кааби и Юнес Беланда, за словаков забил Ян Грегуш.
На чемпионате мира — 2018 Сербия сыграет в группе с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой. Марокко встретится с Испанией, Португалией и Ираном. Сборные Чили и Словакии пропустят грядущий турнир в России.
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