Сборная Сербии проиграла Чили, Марокко одержал победу над Словакией

Сборная Сербии проиграла команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла в Граце и завершилась со счётом 1:0 в пользу южноамериканцев. Единственный мяч на 88-й минуте забил Гильермо Марипан

Сборная Марокко на стадионе в Каруже одержала победу над Словакией — 2:1. Голами в составе марокканцев отметились Айюб Эль-Кааби и Юнес Беланда, за словаков забил Ян Грегуш

На чемпионате мира — 2018 Сербия сыграет в группе с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой. Марокко встретится с Испанией, Португалией и Ираном. Сборные Чили и Словакии пропустят грядущий турнир в России.