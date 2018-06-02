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Великолепный гол сборной Индии в товарищеском матче. Видео
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Великолепный гол сборной Индии в товарищеском матче. Видео
Спорт-Экспресс
1 час назад
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Сборная Индии разгромила команду Тайваня в товарищеском матче (5:0). Пятый гол на свой сет записал полузащитник
Пронай Халдер
. 25-летний игрок отличным ударом с угла штрафной площади закрутил мяч в дальнюю девятку ворот соперника.
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