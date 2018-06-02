Сыграют против Англии и Уэльса: пермских футболисток вызвали в сборную России

Сразу четырёх игроков женского футбольного клуба «Звезда-2005» вызвали в сборную России в рамках подготовки к отборочным матчам Чемпионата мира — 2019. — В основной состав сборной команды вызваны Акимова Анастасия, Подшибякина Ирина, Галай Мария, Пантюхина Екатерина . Желаем нашим «звездочкам» продуктивных сборов, успешных игр, и приехать домой в наилучшей спортивной форме, — рассказывают в клубе.

Ирина Подшибякина и Анастасия Акимова

Мария Галай и Екатерина ПантюхинаВызванные игроки примут участие в учебно-тренировочных сборах и сыграют в матчах против Англии и Уэльса. Первый сбор состоится с 3 по 9 июня. Уже 8 июня женская национальная сборная России проведет отборочный матч Чемпионата мира-2019 с командой Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Сапсан Арена» в Москве в 19:00. Второй сбор проведут с 9 по 13 июня. Тогда россиянкам предстоит сразиться с командой Уэльса. 8-й чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт во Франции с 1 по 30 июня 2019 года. Туда попадут победители семи групп, а четыре лучших обладателя вторых мест сразятся за путевку на мундиаль в стыковых играх. Сейчас россиянки находятся на третьем месте в первой группе с семью очками.

Ранее 59.ru сообщал, что игрок «Пармы» был вызван в сборную России по баскетболу.