Сборная Словении на выезде победила Черногорию 

Сборная Словении одержала победу над Черногорией в товарищеском матче. Встреча прошла в Подгорице на стадионе «Под Горицом» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Голами в составе словенцев отметились форвард Роман Безьяк (пенальти) и полузащитник Миха Зайц.
В матче приняли участие несколько представителей российской Премьер-Лиги — Миха Мевля, Лука Джорджевич (оба — «Зенит»), Матия Бобен и Жан Маер (оба — «Ростов»).
Сборные Черногории и Словении не сыграют на предстоящем чемпионате мира в России.