Сборная Словении на выезде победила Черногорию

Сборная Словении одержала победу над Черногорией в товарищеском матче. Встреча прошла в Подгорице на стадионе «Под Горицом» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Сборные Черногории и Словении не сыграют на предстоящем чемпионате мира в России.