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Йоахим Лев: «Поражение от Австрии меня разозлило»
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Йоахим Лев: «Поражение от Австрии меня разозлило» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение команды в товарищеском матче со сборной Австрии (1:2).
— Поражение меня разозлило, потому что не были выполнены многие установки. В первом тайме мы действовали поэтапно, но затем упустили инициативу, и многое уже не получалось, — цитирует тренера официальная группа сборной Германии Вконтакте. — Мы передвигались только по флангам и отдали мяч Австрии. Предстоит еще много работы.
В составе немецкой команды весь матч отыграл вратарь Мануэль Нойер. Он впервые появился на поле с сентября 2017 года.
Сборная Германии является участником чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.
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