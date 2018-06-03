Нильс Петерсен: «Во втором тайме мы не смогли взломать австрийскую оборону»

Форвард сборной Германии Нильс Петерсен прокомментировал поражение команды в товарищеском матче со сборной Австрии (1:2).

-В первом тайме у нас было несколько хороших моментов, и мы могли создать больше контратак, — цитирует футболиста официальная группа сборной Германии Вконтакте. — Во втором тайме мы не смогли сломать австрийскую оборону.

В составе немецкой команды весь матч отыграл вратарь Мануэль Нойер . Он впервые появился на поле с сентября 2017 года.

Сборная Германии является участником чемпионата мира-2018. Команда в групповом турнире сыграет с командами Мексики, Швеции и Кореи.

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